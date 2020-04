Op de Nootdorpse Landingslaan in Den Haag heeft dinsdagavond een schietpartij plaatsgevonden. De politie is op zoek naar getuigen.

De schietpartij vond plaats rond 23.55 uur. Omwonenden zagen twee mannen ruziemaken en hoorden daarna schoten.

Ook werd gezien dat een van de mannen een vuurwapen bij zich had en daarmee schoot. Een getuige alarmeerde de politie.

Agenten troffen niemand aan toen zij ter plaatse kwamen. Wat zich precies heeft afgespeeld en wat de toedracht van de schietpartij is, is dus onbekend.

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over het incident of de betrokkenen bij de schietpartij.