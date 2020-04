Een bewoner heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een inbreker overmeesterd in een woning aan de Neptunusstraat in Den Haag. De politie hield de inbreker vervolgens aan.

Twee bewoners hoorden rond 2.10 uur geluiden in hun woning. Op de bovenverdieping troffen zij een man aan. Een van de bewoners wist de inbreker te overmeesteren na een worsteling.

Agenten kwamen snel ter plaatse om de man aan te houden. De verdachte is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij liep verwondingen op bij de worsteling, waardoor hij eerst naar het ziekenhuis is gebracht.

Nadat de man behandeld was, werd hij meegenomen naar het politiebureau. Hij wordt verhoord door de recherche.