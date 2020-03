Taxichauffeurs hebben geluisterd naar het verbod om te komen demonstreren op het Malieveld dat gemeente Den Haag maandag afkondigde. Dat meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl.

De woordvoerder bevestigt dat er aan het begin van de middag wel extra maatregelen werden getroffen door de politie, omdat er rekening werd gehouden met het scenario dat er alsnog taxichauffeurs zouden komen opdagen.

Zo zou de A12 zijn versmald om te verhinderen dat de chauffeurs met een grote groep naar Den Haag zouden komen. Ook was er politie in de buurt van het Malieveld aanwezig om in te grijpen als dat nodig zou zijn.

De woordvoerder meldde echter dat rond 14.30 uur al dat de maatregelen weer werden afgebouwd, omdat er geen taxichauffeurs naar Den Haag waren gekomen.

Taxichauffeurs willen compensatie vanwege corona

Taxichauffeurs voelen zich in de kou staan omdat ze niet in aanmerking komen voor de compensatieregeling die door de overheid is ingesteld om de financiële gevolgen van de coronacrisis deels op te vangen.

De gemeente waarschuwde maandag dat er zou worden opgetreden tegen taxichauffeurs die ondanks het verbod toch naar het Malieveld komen om te demonstreren.

