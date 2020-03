De politie zoekt getuigen van een vermoedelijke brandstichting in de nacht van maandag op dinsdag in een appartementencomplex aan de Hemsterhuisstraat in Den Haag. Er vlogen een aantal scooters in brand, die gestald stonden in het trapportaal.

Toen de hulpdiensten werden gealarmeerd was er inmiddels sprake van een uitslaande brand en veel rookontwikkeling. Bewoners werden door een megafoon opgeroepen hun woning te verlaten. Niemand raakte gewond.

De recherche gaat ervan uit dat de brand is aangestoken en roept getuigen op om zich te melden.