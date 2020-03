De demonstratie die taxichauffeurs dinsdag wilden houden op het Malieveld gaat niet door. De gemeente Den Haag laat maandag weten geen toestemming te geven.

Volgens de woordvoerder van burgemeester Johan Remkes is voor de via sociale media aangekondigde demonstratie nooit officieel toestemming gevraagd, terwijl dat wel moet gebeuren.

"Hoewel er een noodverordening geldt, blijft het recht op demonstratie gewoon van kracht", aldus de woordvoerder. "Maar dat moet dan wel binnen de grenzen van die noodverordening vallen."

"Als er toestemming was gevraagd, hadden we samen naar een oplossing kunnen zoeken, maar dat is niet gebeurd. Het werkt ook niet mee dat er geen officieel aanspreekpunt is en dat het voor ons niet duidelijk is wie de demonstratie zou organiseren."

Taxichauffeurs willen compensatie vanwege corona

Taxichauffeurs voelen zich in de kou staan omdat ze niet in aanmerking komen voor de compensatieregeling die door de overheid is ingesteld om de financiële gevolgen van de coronacrisis deels op te vangen.

De gemeente waarschuwt dat er zal worden opgetreden tegen taxichauffeurs die ondanks het verbod toch naar het Malieveld komen om te demonstreren. De politie kan stevige boetes uitdelen.

