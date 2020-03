Meerdere personen hebben zondag rook ingeademd bij een uitslaande woningbrand aan de Van Ostadestraat in Den Haag. Het vuur sloeg via het balkon over op een naastgelegen woning.

De brandweer heeft uiteindelijk zeven personen uit beide woningen gered.

De brand is inmiddels geblust. De personen die rook in hebben geademd, zijn behandeld door ambulancepersoneel.

Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er zal onderzoek worden gedaan naar de toedracht.