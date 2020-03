Een groentegroothandel in Den Haag is zaterdag per direct gesloten omdat er te veel mensen op afkwamen die zich niet hielden aan de maatregelen rondom het coronavirus, zo meldt de gemeente zaterdag.

De groothandel bood koopwaar zeer goedkoop aan in een kraampje voor de deur. Hier kwamen veel mensen op af die zich niet hielden aan de regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Ook meldt de gemeente dat er nog andere winkels in de stad zijn die veel drukte veroorzaken. Deze winkels bieden eveneens etenswaren aan voor een goedkope prijs, omdat ze bang zijn dat het anders niet verkocht gaat worden.

Dit zorgt er echter voor dat mensen die op de winkels afkomen, vaak niet genoeg afstand nemen. De gemeente benadrukt nog eens dat er streng opgetreden wordt als dit het geval is.

