Een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandag aangehouden wegens verdenking van inbraak in een woning aan de Loosduinsekade in Den Haag.

De inbraak vond rond 15.00 uur plaats. De verdachte kon worden aangehouden dankzij een alerte bewoner, die de verdachte achterna fietste nadat hij merkte dat er was ingebroken in zijn huis, zo meldt de politie.

De bewoner kwam in het trappenhuis een voor hem onbekende man tegen en zag dat het slot van zijn woning geforceerd was. Daarom ging hij de verdachte achterna en alarmeerde de politie.

De verdachte vluchtte naar de tramhalte bij de Volendamlaan. Daar werd hij aangehouden. De man bleek ook op 25 februari een inbraak in de Monstersestraat te hebben gepleegd. Hij zit nog vast voor verhoor.