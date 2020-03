Een woning aan de Ooststraat in Den Haag heeft dinsdag grote schade opgelopen bij een brand, zo bevestigt een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden aan NU.nl.

De brand ontstond rond 11.30 uur op de slaapkamer van de woning op de begane grond. De bewoner en een van de buren hebben samen een bluspoging gedaan, maar deze mislukte.

Het tweetal heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen, maar had bij de bluspoging wel rook ingeademd. Zij hoefden echter niet mee naar het ziekenhuis voor controle.

In de woning is volgens de woordvoerder veel rook- en braakschade. De brand woedde namelijk ook in het plafond, waardoor de brandweer dit moest openbreken.

De bewoner kan momenteel niet terug in de woning. Stichting Salvage zorgt voor een alternatief. Omliggende panden liepen ook wat rookschade op, maar de bewoners van deze woningen mogen wel terug in hun woning.

Wat de precieze onderzoek van de brand is, wordt nog onderzocht.