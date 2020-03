Een persoon is zaterdag gewond geraakt bij een brand in een portiekflat aan de Pluvierstraat in Den Haag.

De brand brak rond 8.30 uur uit in de keuken op de eerste etage van de portiekflat, waarschijnlijk door een pannetje op het vuur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

Meerdere hulpdiensten, onder wie de brandweer met drie brandweerwagens, kwamen ter plaatse. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden ging het echter wel om een relatief kleine brand.

Over de schade aan het pand kon de woordvoerder nog niks zeggen.