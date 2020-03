De gemeente Den Haag bedankt via digitale reclamezuilen in de stad alle inwoners met cruciale beroepen in de strijd tegen het coronavirus.

De gemeente wil de inwoners bedanken die zich inzetten om de stad ten tijde van het coronavirus gezond, veilig en leefbaar houden, zoals zorgpersoneel, onderwijzers, vuilnismannen en vakkenvullers.

Daarnaast wil de gemeente iedereen bedanken die zich houdt aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Verder is de gemeente bezig om de adviezen van het RIVM te vertalen voor wijken waar veel mensen wonen die geen Nederlands spreken.

