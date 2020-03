Gemeente Den Haag heeft een centraal telefoonnummer geopend voor inwoners die hulp nodig hebben als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus.

Mensen kunnen van het nummer gebruik maken om vragen te stellen of om een goed gesprek te hebben. Ze kunnen het bijvoorbeeld met medewerkers van de hulplijn hebben over hoe ze het beste om kunnen gaan met de sociale isolatie als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus.

De lijn is opgezet door gemeente Den Haag in samenwerking met welzijnsorganisaties en lokale partners in de wijk. "Fijn dat mensen met vragen over het coronavirus nu op één centraal telefoonnummer terecht kunnen, of het nu gaat om maaltijdbezorging, boodschappen of gewoon een gesprek om de stilte thuis te doorbreken", zegt wethouder Kavita Parbhudayal.

Het nummer is tussen maandag en vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 21.00 uur en in het weekend tussen 10.00 en 16.00 uur.

