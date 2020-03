De brandweer is donderdag uitgerukt voor een brand in een bovenwoning aan de Heemraadstraat in Den Haag. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond in een slaapkamer op de tweede etage van de woning. Wat de oorzaak precies is, is nog onbekend.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook werd de dierenambulance opgeroepen, omdat er een hond in de woning aanwezig was.

De brandweer meldt dat er rook- en roetschade is aan het pand. Stichting Salvage regelt de schadeafhandeling.