Voedselbanken in onder meer Den Haag en Etten-Leur moeten hun deuren tijdelijk sluiten omdat ze te weinig vrijwilligers tot hun beschikking hebben. De vrijwilligers zijn veelal oudere mensen die behoren tot de risicogroep van het coronavirus.

De oudere vrijwilligers blijven thuis omdat ze een grotere kans hebben om besmet te raken met het coronavirus en geen risico willen nemen. Ze blijven wegens gezondheidsredenen vaker thuis.

Er is onderzocht of een deel van de werkzaamheden kon worden opgevangen door derden. Echter bleek dat er ook vrijwilligers nodig zijn op kernfuncties die niet door derden kunnen worden vervangen.

Rectificatie: Eerder verscheen op NU.nl het bericht dat de Amsterdamse locatie, net als in Den Haag en Etten-Leur, zou sluiten in verband met een gebrek aan vrijwilligers door het coronavirus. Dit was onjuist.