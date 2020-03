Na de nieuwe maatregelen die zondag werden afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het rustig op straat. Zo ziet dat eruit in Den Haag.

Het kabinet besloot zondag om alsnog de scholen, kinderopvang, horeca en sportclubs te sluiten. Deze maatregel geldt tot 6 april.

Zondag moesten dus ook alle cafés hun deuren sluiten vanaf 18.00 uur.

Door de nieuwe maatregelen zijn de straten in Den Haag erg rustig, zo ook de Geleenstraat.

Op de Grote Markstraat, in het hart van Den Haag, waar het normaal gesproken erg druk is, is eveneens vrijwel niemand te bekennen.

De ingrijpende maatregelen volgen na een speciaal ingelast spoedoverleg met het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Onderwijs, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de onderwijssector, ziekenhuisorganisaties en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

