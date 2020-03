De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt voor een voertuigbrand aan de Houtrustweg in Den Haag. Niemand raakte hierbij gewond.

Volgens de politie ging het om een oud bestelbusje. Iets na 1.00 uur was de brand geblust.

Wat de precieze aan de bestelbus is, is onbekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand.