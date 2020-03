Vanwege de verspreiding van het coronavirus worden evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland afgelast. De maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart. Hoe staat het erbij in Den Haag?

Trams en bussen

Haags vervoersbedrijf HTM laat weten dat er vanaf maandag 16 maar een gewijzigde dienstregeling in zal gaan. HTM waarschuwt reizigers dat het bedrijf "niet kan voorkomen dat bus- of tramritten op de dag zelf komen te vervallen".

Sportaccommodaties en zwembaden

Alle sportaccommodaties en zwembaden die in het bezit zijn van de gemeente zullen tot en met 13 maart gesloten zijn.

Zwembaden zullen nog wel geopend zijn voor schoolzwemlessen, zolang de scholen geopend zijn. Voor recreatief zwemmen en verenigingsactiviteiten zullen de gemeentelijke zwembaden gesloten zijn.

De Haagse sporthallen zijn voor alle activiteiten gesloten. Alleen bewegingsonderwijs van scholen gaat door zolang de scholen geopend blijven. Hetzelfde geldt voor sportvelden en sportparken.

Bibliotheken

De Centrale Bibliotheek is tot en met 31 maart gesloten. De overige filialen van Bibliotheek Den Haag zijn alleen geopend voor het lenen en inleveren van boeken. Ook zijn alle evenementen in alle filialen die voor de rest van de maand gepland stonden, afgelast.

Markten

Voor de markten volgt de gemeente de lijn van detailhandel en voedselvoorziening. Dat betekent dat de markten geopend zullen zijn zodat iedereen levensmiddelen kan blijven kopen.

Stadsboerderijen

De stadsboerderijen schrappen alle activiteiten staan tussen 16 en 31 maart. Hieronder vallen onder meer de activiteiten NLdoet en de Compostdag. De boerderijen zelf zullen wel geopend blijven.

Veiling bij Pandhuis

De veiling bij het Pandhuis die voor woensdag 18 maart gepland stond, is verplaatst naar 13 mei.

