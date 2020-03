Een 26-jarige man uit Amsterdam is maandag rond 20.30 uur op de Jacob Mosselstraat in Den Haag beroofd van zijn tas door een man, terwijl hij met zijn moeder aan het wandelen was.

De verdachte is voortvluchtig, meldt de politie. De man en zijn moeder liepen in de richting van het station Laan van NOI. Op dat moment vroeg een andere man hem om een vuurtje.

Toen hij dat gegeven had, kreeg hij een duw en werd zijn tas uit zijn handen gerukt. De dief rende weg in de richting van de Schenkkade. Een tweede man sloot bij de eerste aan. Het slachtoffer achtervolgde ze kort, maar raakte ze kwijt.

De politie is op zoek naar beide verdachten. De man die daadwerkelijk de tas stal, is rond de twintig jaar oud en droeg een rode jas en zwarte broek. De andere man is ook rond de twintig jaar en droeg een bomberjack met een zwarte broek. Beide mannen hebben een donkere huidskleur, aldus de politie.