Een busje en een personenauto zijn in de nacht van dinsdag op woensdag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Laan van Leidschenveen en de Donau in het Haagse De Lanen. Hierbij raakten twee personen gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 3.30 uur. Het busje kwam vanaf een drukkerij in het Forepark en zat vol met kranten. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Vermoedelijk is het busje na de botsing gaan tollen door het zware gewicht van de kranten.

De bestuurder van het busje raakte verstrikt in het voertuig. De brandweer moest het busje openknippen en zodoende is de bestuurder uiteindelijk bevrijd. De man en de automobilist zijn beiden naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.