Een fietser is maandag overleden na een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising op de Groot Hertoginnelaan in Den Haag.

De identiteit van de fietser is nog onbekend. Een politiewoordvoerder wil nu verder nog niks kwijt over het ongeluk. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is dus nog onduidelijk.

De afdeling Verkeersongevallen Analyse doet momenteel onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Getuigen van het ongeluk worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.