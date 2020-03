Twee inwoners uit Den Haag zijn positief getest op het coronavirus, meldt de GGD Haaglanden vrijdag. Het totale aantal patiënten in de regio Haaglanden komt daarmee op vijf.

Het gaat om een tiener en een veertiger, die allebei net terug zijn van een vakantie in Noord-Italië, waar veel besmettingen zijn. Het virus is donderdagavond via laboratoriumonderzoek vastgesteld bij het tweetal.

De twee zijn geen bekenden van elkaar. Allebei verblijven ze momenteel in thuisisolatie. De GGD brengt in kaart met wie de patiënten contact hebben gehad en zal deze personen monitoren.

De drie eerdere besmettingen betreffen een 23-jarige vrouw uit Delft en een echtpaar van middelbare leeftijd uit Nootdorp.

De vrouw uit Delft was op vakantie in de Noord-Italiaanse regio Lombardije. Ze is in isolatie geplaatst in een zelfstandige woonruimte, omdat ze in een studentenhuis woont. De vrouw is aan de beterende hand.

Het echtpaar heeft ook vakantie gehouden in Noord-Italië. Zij zitten in thuisisolatie en maken het naar omstandigheden goed.

