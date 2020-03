Een 23-jarige man is dinsdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige straatroof op de Monsterseweg in Den Haag. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

Hij werd dinsdag rond 20.00 uur beroofd. Het slachtoffer werd door de politie gewond aangetroffen op een parkeerplaats vlak bij het Solleveldpad. Hij is direct naar het ziekenhuis vervoerd en kon de volgende dag pas een verklaring geven.

Volgens het slachtoffer werd hij op de parkeerplaats aangesproken door een vrouw en een man. Toen hij op hen afliep, werd hij vrijwel direct geslagen en beroofd.

De man die hem sloeg, heeft volgens de politie een "lichtgetinte huidskleur", is 1,80 meter lang en wordt zo tussen de dertig en veertig jaar oud geschat. Hij droeg een donkere broek en een dunne grijze coltrui. De vrouw droeg een witte wollen trui.

Mensen die de verdachten hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie.