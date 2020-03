De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Den Haag aangehouden wegens verdenking van oplichting, witwassen en computervredebreuk.

De recherche was in 2018 een onderzoek gestart na een aangifte over computervredebreuk, meldt de politie. Zo bleek dat er aan tienduizenden euro's was gestolen en was er ingebroken in het mailaccount van het slachtoffer.

Via dit account werden facturen onderschept en mails verstuurd waarin stond dat het rekeningnummer gewijzigd zou zijn. Zodoende werden er naar de rekening van de dader of daders duizenden euro's overgemaakt.

Het onderzoek is nog in volle gang. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.