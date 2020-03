Een student aan het Leiden University College The Hague (LUC) zit momenteel in isolatie in een universiteitsgebouw aan het Anna van Buerenplein in Den Haag vanwege een mogelijke besmetting met het coronavirus.

In het gebouw wonen vierhonderd andere studenten. Zij zijn dinsdagochtend uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Er zijn vooralsnog geen extra veiligheidsmaatregelen genomen omdat niet zeker is dat de student daadwerkelijk besmet is.

De student voelde zich ziek na zijn terugkeer uit Italië en heeft direct contact opgenomen met de huisarts, waarna hij is getest op besmetting. Op dit moment wacht hij in thuisisolatie op de uitslag van de test. De Universiteit Leiden zegt op zijn vroegst woensdag iets te kunnen zeggen over de uitkomst van het onderzoek.

De instanties hebben de student gecomplimenteerd met de manier waarop hij zichzelf in afzondering heeft gehouden sinds hij zich ziek voelde.

