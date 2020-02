De politie heeft dinsdag in totaal tien personen aangehouden in verband met opstootjes in de Grote Marktstraat in de binnenstad van Den Haag.

Circa veertig tieners veroorzaakten dinsdagmiddag onrust door "luid joelend winkels in te rennen", meldt de politie. Ze waren op een oproep van een vlogger afgekomen.

De tieners werden tot twee keer toe aangesproken, maar bleven winkels aan de Grote Marktstraat binnenrennen. Het winkelend publiek schrok van de acties.

Eerst werden twee jongeren, onder wie de vlogger, door de politie aangehouden. De arrestanten van negentien en twintig komen uit Papendrecht.

Daarna werden nog eens acht Haagse jongeren in de leeftijd van twaalf tot zeventien jaar aangehouden. Ze zijn met een boete naar huis gestuurd.