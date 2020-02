Aan de Polluxstraat in Den Haag is woensdagavond een grote brand ontstaan bij een loods waar meerdere bedrijfspanden zijn gevestigd, schrijft Regio15. Een verdachte is opgepakt.

De persoon wordt mogelijk verdacht van brandstichting. Zijn handen werden in papieren zakken gedaan, mogelijk om kruitsporen veilig te stellen.

Omdat de brand dreigde over te slaan naar een rij bedrijfspanden, heeft de brandweer opgeschaald naar 'grote brand'. De rookontwikkeling zou van veraf zichtbaar zijn.