Een 33-jarige man heeft zich woensdagochtend bij de politie gemeld, waarna hij is aangehouden op verdenking van brandstichting en belediging op de Jan van Beersstraat in Den Haag tijdens oudejaarsavond.

Op oudejaarsavond hielden agenten toezicht in de wijk waar een man vloeibare brandstof op een vuurstapel gooide. Hierdoor breidde het vuur zich dusdanig uit dat de omgeving in gevaar kwam.

De brandweer moest ter plaatse komen om de brand te blussen. Terwijl de politie probeerde om de weg vrij te maken voor de brandweerwagen, beledigde een groepje mensen, onder wie de brandstichter, de agenten. Ook werd er illegaal vuurwerk naar de agenten en brandweerlieden gegooid. Door de chaos besloten de agenten om nog niet over te gaan tot aanhouding.

De verdachte die de brand stichtte meldde zich woensdagochtend op het politiebureau in Laak. Hij werd aangehouden en verhoord over de brandstichting en beledigingen. Er wordt een proces-verbaal tegen hem opgemaakt en hij zal zich later bij de rechter moeten verantwoorden.