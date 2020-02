Een 37-jarige politiemedewerker is maandag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot zestig uur werkstraf voor het schenden van zijn ambtsgeheim en computervredebreuk. Hij werd vrijgesproken van witwassen in een grootschalige zaak rond spookbewoning in Den Haag. Vijf andere verdachten werden veroordeeld voor het witwassen van grote, deels contante geldbedragen.

Een van de verdachten, een 59-jarige man, werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor het witwassen van ruim 6 miljoen euro, de huur van drie woningen en salarisontvangsten uit een fictief dienstverband. Ook een 56-jarige vrouw werd schuldig bevonden aan het witwassen van 6 miljoen euro. Zij kreeg een gevangenisstraf van vier jaar. Een groot deel van het geld werd gevonden in een bed in haar woning.

Een 41-jarige medeverdachte werd vrijgesproken van witwassen van de eerder genoemde 6 miljoen euro. Wel werd hij schuldig bevonden aan het witwassen van in totaal 1,9 miljoen euro. De contante geldbedragen bewaarde hij thuis en bij zijn schoonmoeder. Hij kreeg 2,5 jaar cel.

Tot slot werden in deze zaak twee mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden voor het witwassen van huuropbrengsten en diverse grote geldbedragen.