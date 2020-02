De gemeente Den Haag looft een beloning van 20.000 euro uit voor het winnende plan ter verbetering van de wijk Bezuidenhout-West. Bewoners kunnen tot en met 21 maart een plan indienen om de wijk mooier, socialer, sportiever en groener te maken.

Iedereen mag een plan indienen en de gemeente bekijkt of het plan haalbaar is. Vervolgens verdelen de bewoners uit de wijk het geld over de haalbare plannen. Op die manier bepalen de bewoners zelf welke plannen worden uitgevoerd.

Op woensdag 3 juni maakt de gemeente de winnende plannen bekend in het wijkcentrum.