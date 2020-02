Twee politievoertuigen zijn zaterdag vroeg in de ochtend met elkaar in botsing gekomen op de Benoordenhoutseweg in Den Haag, meldt Regio15.

Rond 6.30 uur kwam een herkenbaar politievoertuig in botsing met een onherkenbare politieauto. Beide auto's liepen schade op, maar geen van de inzittende agenten raakten ernstig gewond.

De voertuigen zijn door een politiekraan afgevoerd.