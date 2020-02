Vanwege grote werkzaamheden aan het spoor bij station Den Haag Centraal zullen er vanaf zaterdag minder treinen rijden. De werkzaamheden duren tot 1 maart.

De NS raadt reizigers in de richting van Woerden en Utrecht Centraal aan om gedurende de werkzaamheden om te reizen via Leiden Centraal. Reizigers tussen Den Haag en Amersfoort kunnen het beste omreizen via station Schiphol Airport.

Ook zullen er bussen worden ingezet tussen Den Haag Centraal en Den Haag Ypenburg en tussen Den Haag Centraal en Den Haag HS.

Periode tussen 24 en 28 februari

Tussen 24 en 28 februari kunnen reizigers tussen Den Haag en Voorburg en Zoetermeer het beste omreizen via Den Haag HS. Er zullen sprinters rijden tussen Gouda Goverwelle en Den Haag HS en Dordrecht. Die sprinters stoppen ook in Voorburg en Zoetermeer.

Tot slot meldt de NS dat er voor deze periode een aangepaste dienstregeling geldt tussen Den Haag Centraal en Leiden Centraal.