Twee avondwinkels in Den Haag zijn dinsdagavond overvallen. Bij beide gevallen werd er met een wapen gedreigd. De daders zijn nog spoorloos en de politie zoekt getuigen.

De eerste overval vond plaats rond 20.45 uur bij een avondwinkel op de hoek van de Driebergenstraat en de Veenendaalkade in de Haagse wijk Leyenburg. Twee mannen bedreigden een winkelmedewerker met een steekwapen en eisten geld uit de kassa, zo meldt de politie.

De verdachten zijn twee "witte mannen". Een van hen droeg een bril en had een zwarte zakdoek voor zijn gezicht. De andere droeg een rugtas bij zich. Zij zijn met een buit gevlucht in de richting van de Werkhovenstraat.

Rond 22.45 uur vond een tweede overval plaats bij een avondwinkel aan de Zuiderparklaan in Rustenburg. Een man kwam de winkel binnen en bedreigde de medewerker eveneens met een steekwapen. De verdachte is er met een buit vandoor gegaan.

Hij wordt geschat tussen de 19 en 25 jaar oud en rond de 1.90 meter lang. Hij droeg zwarte kleding en handschoenen en een zwarte sjaal voor zijn gezicht.

Of er een link is tussen de twee overvallen, is nog onbekend. Mensen die de verdachten mogelijk hebben zien lopen of getuige waren van de overval, worden verzocht contact op te nemen met de politie.