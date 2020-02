Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag veertien jaar celstraf geëist tegen een 53-jarige man uit Den Haag die zijn 48-jarige overbuurman doodschoot op de Netscherstraat in Den Haag.

Op dinsdag 8 januari, even na 13.00 uur, zagen buren dat de verdachte op zijn buurman schoot. Toen het slachtoffer kermend op de grond lag, zou hij nog tweemaal de trekker hebben overgehaald. Reanimatie van de politie en ambulancepersoneel kon niet voorkomen dat het slachtoffer overleed.

De verdachte rende na het schietincident weg, maar meldde zich nog geen 25 minuten later zelf op het politiebureau.

In uiteenlopende verklaringen vertelde de verdachte dat hij vermoedde dat zijn overbuurman hem en zijn gezin in de gaten hield. Zo zou het slachtoffer naar binnen hebben gekeken en met een lampje naar binnen hebben geschenen.

Toen de verdachte hem daar twee dagen voor het incident op aansprak, zou het slachtoffer "fuck you" hebben geroepen en gezegd hebben dat hij in zijn eigen huis mag doen wat hij wil.

OM: 'Verdachte handelde uit boosheid'

De verdachte zegt dat hij doodsbang voor zijn overbuurman was en dat hij daarom een revolver bij zich droeg. Het OM vindt het opmerkelijk dat desondanks niemand in zijn omgeving van het conflict met het slachtoffer wist.

"Het conflict dat overblijft is dat het slachtoffer misschien net te bijdehand is geweest tegen de verkeerde persoon", denkt de officier van justitie. " De verdachte heeft niet gehandeld uit angst, hij heeft gehandeld uit boosheid."

Geen sprake van voorbedachten rade

Dat de twee elkaar op dinsdagmiddag troffen, lijkt puur toeval. Volgens het OM is daarom van voorbedachten rade geen sprake, maar wel van een "enorme kilheid". "Hij is geëxecuteerd op straat, daar lijkt het op. Zo voelt het. Na een schot in de buik volgden nog twee schoten van dichtbij in de rug. En waarom? Voor niets. Om niets."

Het wordt de verdachte kwalijk genomen dat hij geen enkel berouw toont en een compleet gebrek aan respect voor het slachtoffer heeft. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.