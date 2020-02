Het centrum van Den Haag is woensdag 19 februari moeilijk bereikbaar wegens de demonstratie van de boeren, zo waarschuwt de gemeente dinsdag. Duizenden boeren komen naar Den Haag en zullen opnieuw actievoeren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet.

De gemeente adviseert mensen om woensdag met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad te komen. Automobilisten dienen rekening te houden met een flinke vertraging.

Het boerenprotest vindt plaats op de Koekamp. De protesterende boeren mogen niet met hun tractoren op het Malieveld komen, zo meldden de gemeente Den Haag en Staatsbosbeheer maandag. Bij eerdere acties raakte het Malieveld zwaar beschadigd.

De gemeente laat weten dat er woensdag langs de Benoordenhoutseweg, de Bezuidenhoutseweg en de Van Alkemadelaan ruimte is om voertuigen te parkeren.

Veel overlast door eerdere acties

De vorige acties van de boeren leidden tot lange files in het hele land, vooral omdat de boeren massaal met de trekker over de snelweg naar Den Haag reden.

Maandag riep Farmers Defence Force (FDF) de actievoerders al op om komende woensdag niet met hun tractoren over de snelweg naar Den Haag te rijden, om bekeuringen te voorkomen. De boeren zullen in plaats daarvan alleen over "B-wegen" naar de Hofstad trekken.

Volgens FDF zal de politie ervoor zorgen dat kruisingen en rotondes worden afgezet, zodat de tocht naar Den Haag zo soepel mogelijk verloopt.