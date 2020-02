Op de Guirlande in de Haagse wijk Ypenburg zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere auto's vernield. Ook werden diverse auto-onderdelen gestolen, meldt de politie via Twitter.

In verband met de inbraken en diefstallen is de politie op zoek naar twee verdachten. Het gaat om een man met een zwarte pet, leren jas en lichte jeans, en een man met een donkergroene parka en een rugtas.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de incidenten en hoopt te spreken met getuigen.