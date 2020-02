Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf jongens uit Den Haag aangehouden voor het vernielen van twee auto's in de wijk Benoordenhout. In deze wijk werden de afgelopen maand in totaal zo'n vijftig auto's vernield.

Een oplettende wijkbewoner tipte de politie die nacht over jongeren die diverse auto's zouden vernielen in Benoordenhout. Bij een van de auto's was een spiegel kapot en ook een andere auto had schade.

Op basis van een signalement konden de jongens kort daarna worden aangehouden op het Tournooiveld. Het gaat om één vijftienjarige, twee zestienjarige en twee zeventienjarige jongens. Het vijftal zit vast en wordt verhoord.

Of de jongens ook verantwoordelijk zijn voor andere vernielingen in de wijk is nog onduidelijk.