De 37-jarige vrachtwagenchauffeur die in november 2018 een dodelijk ongeval veroorzaakte op een kruising in Den Haag is vrijdag in de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een rijontzegging van vijf jaar.

Op 26 november kwam een veertienjarige fietser om het leven bij een aanrijding met een vrachtwagen. De chauffeur had niet gezien dat de jongen voorrang had. Ook was hij handsfree aan het bellen in een situatie waarbij extra oplettendheid vereist was.

De rechter is tot de conclusie gekomen dat de verdachte onvoorzichtig en onoplettend is geweest, mede omdat duidelijk is geworden dat hij het ongeval had kunnen voorkomen als hij beter had opgelet. De rechtbank heeft in de straf laten meewegen dat de man in 2005 al eens is veroordeeld tot een soortgelijk dodelijk ongeval.