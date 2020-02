Twee mannen zijn dinsdag door de politie aangehouden voor een mishandeling die zij een week eerder pleegden op de Hoefkade in Den Haag. Daarbij raakte een 52-jarige man gewond. Dat maakt de politie vrijdag bekend.

Op woensdag 5 februari ontstond rond 13.15 uur een ruzie op de Hoefkade. Twee onbekende mannen schopten en sloegen daarbij het slachtoffer, waarna ze er met een auto vandoor gingen.

De politie spoorde de twee mannen aan de hand van getuigenverklaringen op, waarna beide verdachten dinsdag konden worden aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Den Haag van 40 en 32 jaar oud.

De veertigjarige man is inmiddels heengezonden met een dagvaarding. De 32-jarige verdachte is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld voor een periode van veertien dagen.