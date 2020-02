De afvalcontainers in Den Haag worden sinds woensdag weer geleegd nu de wind is afgenomen. Door de storm was het de afgelopen dagen te onveilig voor medewerkers om hun werkzaamheden uit te voeren.

De verantwoordelijke partij, de Haagse Milieu Services (HMS), probeert de achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Het gaat om het legen van containers voor restafval, papier, glas en plastic, blik en drinkpakken weer.

De containers worden met een grote hijskraan de lucht in getild, maar de harde windstoten creëerden daarbij gevaarlijke situaties. De huis-aan-huisinzameling van afvalzakken en kliko's ging de afgelopen dagen wel gewoon door.