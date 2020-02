Een 34-jarige man uit Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag bekeurd voor het vervoeren van 22 kilo lachgasflessen in zijn auto op de A4 bij Den Haag. De automobilist voldeed niet aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De bestelauto van de Hagenaar werd rond 2.00 uur aan de kant gezet door de politie. In de laadruimte van het voertuig werd een aantal flessen met lachgas aangetroffen.

In Nederland mag je maximaal 2 kilo lachgas vervoeren. Bij het verplaatsen van een grotere hoeveelheid valt het onder het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg, waarvoor extra eisen gelden.

De bestuurder bleek geen verplichte bewustwordingscursus te hebben gevolgd. Ook had hij geen vervoersdocument, met bijvoorbeeld de naam van de afzender, en was de laadruimte niet voorzien van een waarschuwingssticker.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal de automobilist een schikkingsvoorstel thuissturen.