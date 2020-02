Ten minste één persoon is woensdagmiddag onwel geraakt nadat er een vreemde geur werd waargenomen bij de Albert Heijn aan de Grote Marktstraat in Den Haag. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend.

De vreemde lucht zou zijn veroorzaakt door een incident tijdens werkzaamheden bij het pand. Volgens de brandweer zou het gaan om een vrijgekomen bijtende stof.

De brandweer heeft vervolgens metingen verricht in de Bijenkorf en de Albert Heijn en geconcludeerd dat er geen sprake meer is van een vreemde lucht.

Volgens Regio15 is er ook een tweede slachtoffer, maar dit kan een woordvoerder van de brandweer nog niet bevestigen.