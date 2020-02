Twee mannen hebben dinsdagavond een gewapende overval gepleegd op een snackbar aan de Noorderbeekdwarsstraat in het Haagse Valkenboskwartier. Niemand raakte hierbij gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachten.

De politie ontving de melding over de overval rond 18.45 uur. Een van de verdachten had een vuurwapen bij zich, waarmee hij de medewerkers van de winkel bedreigde. Of zij iets buit hebben gemaakt, is nog onbekend.

De verdachten zijn op een scooter gevlucht in de richting van het Newtonplein. Een zoektocht van de politie in de omgeving heeft niks opgeleverd.

Getuigen worden verzocht om contact op te nemen met de politie. Ook komt de politie graag in contact met mensen die camerabeelden van de omgeving hebben.