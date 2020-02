De veroordeling van de Haarlemse Darryl O. voor onder meer brandstichting en openlijk geweld in de Haagse Schilderswijk blijft in stand, heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. De strafbare feiten vonden plaats op 29 juni 2015 tijdens de rellen naar aanleiding van de dood van Mitch Henriquez.

O. werd op 7 mei 2018 in hoger beroep veroordeeld tot 75 dagen cel en 150 uur taakstraf. De Haarlemmer tekende tegen deze uitspraak hoger beroep in cassatie aan. De Hoge Raad oordeelt nu dat de uitspraak in hoger beroep in stand blijft. Wel wordt de celstraf verminderd tot 71 dagen en het aantal uren taakstraf tot 142 uur.

De 42-jarige Mitch Henriquez werd op 27 juni 2015 aangehouden tijdens een muziekfestival in het Zuiderpark in Den Haag. Hij riep meermaals dat hij een wapen op zak had en greep daarbij naar zijn kruis. De Arubaan werd na meerdere waarschuwingen door in totaal vijf agenten gearresteerd. Hij stierf door een nekklem die daarbij werd toegepast.

In juni vorig jaar werd een agent in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor het mishandelen van Henriquez met de dood tot gevolg. Een tweede agent werd volledig vrijgesproken.

De demonstratie ontaardde een aantal dagen na de dood van de Arubaan in rellen in de Schilderswijk, waarbij actievoerders zich tegen de politie keerden, vernielingen aanbrachten en brand stichtten. Darryl O. was bij de rellen betrokken.