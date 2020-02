De politie heeft afgelopen week negen verdachten aangehouden in een onderzoek naar illegaal gokken in diverse woningen en horecazaken in Den Haag. Daarbij werden ook drugs, drank en tienduizenden euro's aan contant geld in beslag genomen.

De verdachten kwamen in beeld na meerdere anonieme tips. De politie benadrukt dat de zaken losstaan van elkaar.

Op 31 januari hielden agenten de eerste verdachte aan voor witwassen en het bezit van verdovende middelen in een woning aan de Herman Costerstraat. In het pand werden een grote hoeveelheid henneptoppen, harddrugs en tienduizenden euro's aan contant geld aangetroffen.

Een week na de eerste aanhouding deden agenten op 7 februari invallen in drie horecapanden in de Schilderswijk en de wijk Transvaal. Daarbij werd een man aangehouden voor het op zak hebben van vals geld. In de panden bleek illegaal te worden gegokt en werden duizenden euro's aan contant geld aangetroffen.

Een dag later werden zeven verdachten aangehouden voor onder meer witwassen en illegaal gokken in een woning aan het Hoflandplein. Aansluitend werden drie horecazaken doorzocht, waarbij opnieuw duizenden euro's aan contant geld werden aangetroffen. Ook namen agenten drie personenauto's in beslag.

De verdachten zitten vast en worden verhoord.