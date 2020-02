De politie heeft zondag een 36-jarige man uit Den Haag aangehouden voor het neersteken van een 33-jarige Leidenaar bij een overval 4 januari op het Hobbemaplein. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond.

Het slachtoffer pinde rond 18.30 uur geld bij een automaat toen hij werd beetgepakt en bedreigd met een mes. De belager eiste geld en stak op het slachtoffer in. Hij werd met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De overvaller vluchtte na de overval te voet zonder buit in de richting van de Boerenstraat. In het opsporingsprogramma Team West werden op 4 februari camerabeelden van de verdachte getoond. Tips naar aanleiding van die uitzending leidden uiteindelijk naar de verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord over zijn betrokkenheid.