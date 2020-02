Opnieuw hebben agenten een inval gedaan in het huis van een Haagse politicus. Fractievoorzitter van de Partij van de Eenheid, Arnoud van Doorn, bevestigt op Twitter dat zijn huis is doorzocht. Volgens RTL Nieuws verdenkt het ministerie van Justitie hem van schending van het ambtsgeheim.

Van Doorn zou informatie uit een vertrouwelijke vergadering met de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, en zestien Haagse fractieleiders hebben gelekt, melden diverse media.

Audio-opnames van het overleg zouden in handen zijn gekomen van Omroep West. In het gesprek vertelde Smit dat Remkes was gevraagd om burgemeester Pauline Krikke tijdelijk op te volgen. Zij stapte op nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) harde kritiek uitte op het uit de hand gelopen vreugdevuur in Scheveningen.

Het lekken van de naam werd door de fractieleiders een "ongekende schande" genoemd. Lokale VVD'er Chris van der Helm deed vrijwel direct aangifte van het schending van het ambtsgeheim.

Volgens Van Doorn wil "het politiek aangestuurde Openbaar Ministerie (OM) met de inval een "lastige gekozen politicus" beschadigen of de mond snoeren.

Volgende huiszoeking bij Haagse politicus na corruptieaffaire

De nieuwe huiszoeking ligt gevoelig in Den Haag, nadat de gemeenteraad eind vorig jaar al in verlegenheid werd gebracht door een vermeende corruptieaffaire.

Afgetreden wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui worden verdacht van het verlenen van vergunningen tegen betaling en het bevoordelen van partijgenoten bij de verkoop van een groot gemeentelijk pand. In het corruptieonderzoek werd bij beiden een inval gedaan.