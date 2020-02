De eerste bomen in Den Haag zijn geveld door harde windstoten van de storm Ciara, die zondag over Nederland raast. Daarnaast is de Turfmarkt minder goed bereikbaar omdat de Rijnstraat, waar het ministerie van Buitenlandse Zaken huist, is afgesloten.

Bij harde wind kan mogelijk glas in de gevel van het ministerie barsten en naar beneden vallen. Er zijn geen gewonden gevallen bij incidenten in Den Haag.

Een automobilist kon de omvallende boom op het Schenkviaduct zondagochtend nog maar net ontwijken. Te hulp schietende ambulancemedewerkers regelden het verkeer rond de viaduct, toen een tweede boom omviel, vlak bij de ambulance. De broeders kwamen met de schrik vrij.

Op de Minckelersstraat waaide zondag de eerste boom om. Deze kwam tot stilstand tegen de gevel van een woning.

Zondagochtend waaide de eerste Haagse boom om aan de Minckelerstraat. (Foto: Regio15)