Drie mannen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag geprobeerd een woninginbraak te plegen op de Albert Schweitzerlaan in Den Haag. De politie hield later die nacht drie personen aan, maar het is nog onduidelijk of dat de inbrekers zijn.

Rond 2.30 uur probeerden de mannen in te breken. Toen de inbraak mislukte vluchtten ze weg in onbekende richting. Na een korte zoektocht hield de politie drie personen aan van wie betrokkenheid bij de woningbraak nog wordt onderzocht.

De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar de getuigen.