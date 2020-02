Een racefietser is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt doordat hij een trap in het gezicht kreeg van een politiepaard op de Madepolderweg in Den Haag, meldt de politie zaterdag.

Twee politieruiters reden over het ruiterpad van de Madepolderweg in de richting van de Oorberlaan. De racefietser reed over het fietspad dat parallel aan het ruiterpad loopt. Plotseling schrok een van de politiepaarden, waardoor het opzij sprong en een trap in het gezicht van de fietser gaf.

Het slachtoffer moest met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht worden. De politie is in nauw contact met het slachtoffer en de familie gebleven, en meldt zaterdag dat de fietser het naar omstandigheden goed maakt.