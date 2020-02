Een man heeft zaterdagmiddag een overval gepleegd op een pizzeria aan de Binnendoor in Den Haag. De politie is op zoek naar de verdachte.

Het is nog onbekend of er buit is gemaakt.

De politie meldt op zoek te zijn naar de dader. Het gaat om een man van ongeveer dertig jaar oud met een gezet postuur. Hij draagt een zwarte trui met capuchon en een zwarte joggingsbroek.

Hij is gevlucht in de richting van het ziekenhuis aan het Westeinde in de wijk Kortenbos.